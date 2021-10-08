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Политика8 октября 2021 20:32

Курская областная больница получит средства на новое оборудование

Мишустин финансирование пообещал выделить
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей

Из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей

Фото: Из архива КП.

Заведующий операционным блоком курской областной больницы Олег Пономарев попросил премьера Михаила Мишустина помочь с приобретением нового медицинского оборудования, которое нужно для помощи пациентам по направлениям «урология» и «сосудистая хирургия».

- Что касается оборудования, все необходимое будет закуплено. Думаю, что никаких проблем с выделением средств не будет, – ответил глава правительства во время своего визита в Курск.

Курская областная клиническая больница получит 100 млн рублей на оснащение современным оборудованием.