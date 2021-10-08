К 15 ноября завершат строительство инфекционной больницы в Курске

Из федерального бюджета выделят 1,38 млрд рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

На завершение строительства инфекционного корпуса курской больницы из федерального бюджета будет выделено 1,38 млрд рублей. Деньги поступят в самое ближайшее время.

Михаил Мишустин особо подчеркнул необходимость завершить строительство в срок.

- Ситуация с коронавирусом сложная. Очень важно, чтобы в ближайшие два месяца больница заработала, – сказал он.

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что к 15 ноября будут завершены строительные работы, а к 20 декабря больница будет оснащена оборудованием.

Больница строится с учетом опыта аналогичных проектов – в частности, инфекционного корпуса республиканской больницы в Казани, который был построен за сто дней и открылся в августе 2020 года.