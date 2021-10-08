Курян приглашают на концерт

Выступление пройдет с 25-процентной наполняемостью зала Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 ноября в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) в 19.00 состоится сольный концерт Инны Шаниной «Пообещайте мне любовь».

Солистке концертно-творческого центра «Звездный» одинаково хорошо удаются как современные шлягеры, так и ретро-композиции, особое место в ее творчестве занимают лиричные мелодии, пронизанные душевностью и потрясающей атмосферой искренности.

Напомним, КТЦ «Звездный» является участником программы «Пушкинская карта», благодаря чему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить сольный концерт Инны Шаниной.

Билеты можно приобрести по ссылке (https://kursk.kassy.ru/widget/10-1/event/10-11/?kassy_sid=qo2ia361h2t1b0o6497nh7es63).

Касса "Звёздного" работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. По вопросам бронирования, возврата, обмена звонить +7-920-731-03-37

Концерт пройдет при заполняемости зала на 25%.

В концертно-творческом центре «Звёздный» строго соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры безопасности.