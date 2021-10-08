Под Курском сгорела веранда дома

Звонок о пожаре поступил днем Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 11:43 7 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Александровка Рыльского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №39 Рыльского района, ОП Крупец Рыльского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожарные прибыли на место ЧП в 11:53. Потушить огонь удалось в 12:03 по данным МЧС.

К счастью, в огне никто не пострадал. Горела веранда дома.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.