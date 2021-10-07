Председателем курской облДумы стал Юрий Амерев

Роман Старовойт призвал поддержать кандидатуру Брыксина в качестве представителя Думы в Совете Федерации Фото: предоставлено пресс-службой

7 октября состоялось первое заседание Курской областной Думы седьмого созыва.

К работе приступили представители шести политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты – За правду», «КПРФ», «Новые люди», «ЛДПР», «Партия пенсионеров». Состав регионального парламента обновился на две трети.

В ходе первого заседания избран новый председатель Курской областной Думы. Им стал Юрий Амерев. Его кандидатуру рекомендовали губернатор и партия «Единая Россия».

Его первым заместителем стал Николай Жеребилов. Два заместителя председателя областной Думы также избирались на конкурсной основе. Ими стали Евгений Бартенев и Константин Комков.

Утверждена структура регионального парламента. Также депутаты наделили полномочиями сенатора Совета Федерации Александра Брыксина.