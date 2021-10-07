В Курской области районам с уровнем вакцинации выше 65% выделят допфинансирование

Сельчанам пообещали сделать жизнь более комфортной, если они вакцинируются от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главам муниципальных округов рекомендовано нарастить темпы вакцинации от коронавируса и обеспечить охват не менее 80% населения, сообщили в администрации региона.

Районам, где уровень вакцинации выше 65%, выделят дополнительное финансирование на благоустройство и дороги.

- Несмотря на все наши усилия, к сожалению, темпы вакцинации отстают от желаемого. Прямая причина роста заболеваемости — как раз низкий уровень вакцинации. Целевые показатели не достигнуты. Наши земляки не понимают необходимости прививаться, несмотря на многочисленные жертвы, в том числе среди публичных людей, – сказал губернатор Курской области. – Я убежден, что темпы вакцинации зависят от главы района и главврача. Нужно включаться в работу и разъяснять необходимость вакцинации.