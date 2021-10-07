Назначен и. о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской области

В администрации региона новые назначения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Назначен исполняющий обязанности председателя комитета по тарифам и ценам Курской области. Эту должность занял Сергей Токарев.

Сергей Токарев родился в 1961 году в селе Колонтаевка Льговского района Курской области. В 1983 году окончил Курский государственный педагогический университет. В 1997 году в Орловской РАГС получил квалификацию «Юрист, специалист по государственному и региональному управлению». В 2002 году прошел переподготовку в Курском государственном университете по специальности «Менеджмент в образовании». В 2004 году ему присуждена учёная степень «Кандидат исторических наук». В 2018 году окончил магистратуру по специальности «Электроэнергетика и электротехника» в Юго-Западном государственном университете.

Более 10 лет проработал в электроэнергетике: с 2008 года возглавлял ОАО «Курская энергосбытовая компания», затем стал заместителем директора филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». С марта 2014 года – директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт». С 2018 года трудился в должности заместителя генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» – директора ОП «КурскАтомЭнергоСбыт».

К своим обязанностям Сергей Викторович приступит с 8 октября. До этого комитет по тарифам и ценам несколько лет возглавлял Алексей Карнаушко. Сейчас он избран на должность главы Железногорска