В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1868 курян

В регионе растет заболеваемость ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1868 человек, на ИВЛ – 144 (восемь – инвазивная, 140 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 7 октября в Курской области всего зарегистрировано 59217 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 237 - за последние сутки.

На сегодняшний день в регионе от ковид скончались 1487 человек. В том числе за последние сутки - четверо - мужчина 55 лет, женщины 51, 60, 60 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.