Вход в общественные места закрывают для непривитых от коронавируса Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с 11 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Это значит, что в заведение попадают только иммунные люди. Они либо привились от ковид в течение последних 12 месяцев, либо переболели в течение полугода.

- Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений.Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, - сообщили в администрации региона.