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Здоровье7 октября 2021 10:57

В Курске с 11 октября введут систему QR-кодов

В театры и общепит будут пускать только вакцинированных от ковид или переболевших
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Вход в общественные места закрывают для непривитых от коронавируса

Вход в общественные места закрывают для непривитых от коронавируса

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с 11 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Это значит, что в заведение попадают только иммунные люди. Они либо привились от ковид в течение последних 12 месяцев, либо переболели в течение полугода.

- Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений.Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, - сообщили в администрации региона.