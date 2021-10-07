В общественном транспорте Курска усилили санобработку

Автобусы проходят ежедневную обработку хлорсодержащим раствором Фото: Светлана ВОЛКОВА

В общественном транспорте Курска усилены меры санитарной обработки.

Как рассказал генеральный директор ПАТП города Курска Александр Фатеев, автобусы проходят ежедневную обработку хлорсодержащим раствором, который делают на основе таблеток «Акватабс», разработанных специально для дезинфекции, в том числе и транспорта.

Полная обработка подвижного состава выполняется на территории автотранспортных предприятий в конце рабочего дня. Рейсы, которые сходят с маршрута поздно, дезинфицируют ранним утром. На конечных остановках водители дезинфицируют рабочие поверхности в салоне.

Утром во время прохождения предрейсового осмотра водителей проверяют на наличие признаков ОРВИ. На линию выезжают только здоровые водители. сказали в мэрии.