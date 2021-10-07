В курской многоэтажке едва не произошел пожар из-за прорыва трубопровода

В подвале дома оплавился провод и пошел дым
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В подвале дома 1А по улице Орловская поздно вечером 6 октября произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения.
По информации Госжилинспекции, вода попала на перемычку кабеля между третьим и четвертым подъездами. Пожара не последовало, было задымление подвального помещения из-за оплавления кабеля.
Сейчас электроснабжение есть в первом и втором подъездах, а третий, четвертый и пятый подъезды отключены. Из-за того, что в подвале на месте аварии скопилась вода, к работам по восстановлению электричества приступили рано утром после просушки.