В курской многоэтажке едва не произошел пожар из-за прорыва трубопровода

В подвале дома оплавился провод и пошел дым Фото: Светлана ВОЛКОВА

В подвале дома 1А по улице Орловская поздно вечером 6 октября произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения.

По информации Госжилинспекции, вода попала на перемычку кабеля между третьим и четвертым подъездами. Пожара не последовало, было задымление подвального помещения из-за оплавления кабеля.

Сейчас электроснабжение есть в первом и втором подъездах, а третий, четвертый и пятый подъезды отключены. Из-за того, что в подвале на месте аварии скопилась вода, к работам по восстановлению электричества приступили рано утром после просушки.