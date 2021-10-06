Воспитатель курского детсада представляет регион на всероссийском конкурсе

Курск представляет воспитатель детского сада №127 Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сочи стартовал всероссийский конкурс «Воспитатель года – 2021». В нем принимают участие воспитатели дошкольных образовательных организаций – победители региональных конкурсов профессионального мастерства из 81 субъекта Российской Федерации.

Курск представляет воспитатель детского сада №127 Анастасия Абросимова.

Конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур включает состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». По их итогам будут определены 15 лауреатов.

Имя победителя конкурса станет известно после второго тура, в котором конкурсантам предстоит пройти испытания «Мастерская педагога» и «Ток-шоу».

В региональных этапах конкурса в этом году приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования, сообщили в мэрии Курска.