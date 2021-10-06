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Общество6 октября 2021 17:05

Воспитатель курского детсада представляет регион на всероссийском конкурсе

В региональных этапах приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курск представляет воспитатель детского сада №127

Курск представляет воспитатель детского сада №127

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сочи стартовал всероссийский конкурс «Воспитатель года – 2021». В нем принимают участие воспитатели дошкольных образовательных организаций – победители региональных конкурсов профессионального мастерства из 81 субъекта Российской Федерации.

Курск представляет воспитатель детского сада №127 Анастасия Абросимова.

Конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур включает состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». По их итогам будут определены 15 лауреатов.

Имя победителя конкурса станет известно после второго тура, в котором конкурсантам предстоит пройти испытания «Мастерская педагога» и «Ток-шоу».

В региональных этапах конкурса в этом году приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования, сообщили в мэрии Курска.