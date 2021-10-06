В Курске на проспекте Клыкова обустраивают новый сквер

Общественное пространство появится на Юго-Западе областного центра Фото: Светлана ВОЛКОВА

В свое время предприниматели хотели построить на этом месте торговый центр. Однако решение было принято в пользу жителей, которые просили благоустроить общественное пространство.

В этом году реализуется первый этап благоустройства сквера. Подрядная организация расчистила территорию, выполнила частичное устройство покрытия тротуарной плиткой, в том числе тактильной. Также установлен арт–объект «Водная феерия», скамейки и урны, посеяны газоны.

В следующем году, в соответствии с дизайн-проектом, который был отобран по результатам онлайн-голосования курян, планируется завершить работы по устройству покрытия тротуарной плиткой, выполнить освещение общественной территории и ее озеленение: здесь высадят цветники, кустарники, деревья. Кроме того, на территории сквера появится детский игровой комплекс и теневой навес с качелями.