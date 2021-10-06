В Курске открылась выставка работ художников

Посмотреть картины можно в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 5 октября в выставочном зале концертно-творческого центра "Звездный" работает выставка курских художников, лауреатов премии им. А.А. Дейнеки Владимира Соколинского, Николая Меньшикова и Михаила Золотых.

Их творчество давно известно не только курянам, но и за пределами Курской области. Произведения наших земляков украшают коллекции различных государственных музеев и частных галерей. Все трое художников - постоянные участники художественных выставок различного уровня и статуса.

На выставке представлены около 150 произведений живописи и графики, созданных художниками в основном в последние годы.

Посетить выставку можно до 24 октября, соблюдая масочный режим, социальную дистанцию и иные меры эпидемиологической безопасности.