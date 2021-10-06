В Курской области развернуто более двух тысяч ковид-коек

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В терапевтическом корпусе Курской городской больницы №4 пациентов с коронавирусом принимают на 60 дополнительно оборудованных кислородом койках. Теперь в учреждении 213 мест, в том числе 20 реанимационных, сообщили в администрации региона.

Всего в Курской области помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 11 больницах, в них развернуто 2058 коек. Это максимальное количество развернутых в регионе коек для лечения коронавируса с начала пандемии, отметили в администрации региона.