В Курске отремонтируют подземные переходы

Надземный переход на Дзержинского приведут в порядок в 2022 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт четырех подземных пешеходных переходов, расположенных в районе остановок «ул. Пионеров», «ул. Сумская», «Агромаш», «р. Сейм».

Текущий ремонт и содержание этих переходов сейчас осуществляет муниципальный «СМЭП», сообщили в мэрии Курска.

Дополнительно планируется отремонтировать еще три подземных пешеходных перехода в районе остановок «ул. Черняховского», «ул. Рокоссовского» и «ул. Народная». Процедура по определению подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на их капитальный ремонт запущена городским комитетом дорожного хозяйства в сентябре этого года. Кроме того, к 12 октября определится подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт надземного пешеходного перехода на улице Дзержинского. Необходимая документация должна быть изготовлена к декабрю с тем, чтобы выполнить капремонт объекта в 2022 году.