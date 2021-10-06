В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1863 курянина

Ситуация с ковид в регионе осложнилась Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1863 человек, на ИВЛ – 148 (восемь – инвазивная, 140 – неинвазивная)

По данным оперштаба на 6 октября в Курской области всего зарегистрировано 58980 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 235 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1483 человека. В том числе за последние сутки - шесть - мужчины 69, 74 лет, женщины 51 года, 55, 62, 64 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.