За неделю ОРВИ заболели более 10 тысяч курян

В поликлиниках - снова аврал Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области заболеваемость ОРВИ имеет тенденцию к росту, сообщили в Росполтребнадзоре региона.

За прошедшую неделю - с 27 сентября по 3 октября - в целом по области зарегистрировано 10060 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это на уровне предыдущей недели (10083 случая). 59,3% заболевших - дети. Превышение эпидемического порога отмечается среди детей в возрасте от трех до шести лет, от семи до 14 лет и среди взрослых.

Сейчас в области циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, вирусов гриппа нет.