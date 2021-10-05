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Общество5 октября 2021 20:15

Установлены охранные зоны семи курских памятников природы

В 2022 году их обозначат аншлагами
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Прописан режим охраны и использования земли и водных объектов

Прописан режим охраны и использования земли и водных объектов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для семи памятников природы регионального значения установлены охранные зоны. Среди них: «Урочище Бирючье», «Обнажения Козюлина оврага», «Левобережье реки Камышенка у деревни Екатериновка», «Урочище «Меловое», «Урочище «Горы-Болото», «Балка Сурки», «Флороносные песчаники вблизи села Молотычи».

Утверждены Положения об охранных зонах и их границы, где прописан режим охраны и использования земельных участков и водных объектов.

- Охранные зоны установлены вокруг памятников природы для защиты от неблагоприятных воздействий, связанных с деятельностью человека. В следующем году планируем обозначить границы охранных зон информационными аншлагами, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.