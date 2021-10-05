Установлены охранные зоны семи курских памятников природы

Прописан режим охраны и использования земли и водных объектов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для семи памятников природы регионального значения установлены охранные зоны. Среди них: «Урочище Бирючье», «Обнажения Козюлина оврага», «Левобережье реки Камышенка у деревни Екатериновка», «Урочище «Меловое», «Урочище «Горы-Болото», «Балка Сурки», «Флороносные песчаники вблизи села Молотычи».

Утверждены Положения об охранных зонах и их границы, где прописан режим охраны и использования земельных участков и водных объектов.

- Охранные зоны установлены вокруг памятников природы для защиты от неблагоприятных воздействий, связанных с деятельностью человека. В следующем году планируем обозначить границы охранных зон информационными аншлагами, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.