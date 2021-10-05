Курским учителям вручили премию «Признание»

В Курске отметили лучших педагогов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курским учителям вручили ежегодную муниципальную премию «Признание» в области образования. Праздник провели со строгим соблюдением всех мер безопасности, в зале присутствовали только педагоги, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Премия «Признание» учреждена в 1995 году и присуждается по шести номинациям: «Педагогическое мастерство учителя», «Мастерство воспитателя», «Мастерство педагога дополнительного образования», «Педагогическая и инновационная разработка», «Руководитель» и «Честь и достоинство».

18 лауреатов премии получили дипломы, статуэтки «Золотая Ника» и денежные премии.

Медаль «За заслуги перед Курской областью III степени» вручена Таисии Саликовой – учителю технологии школы № 42 имени Б.Г. Шуклина; Татьяне Шевердиной - учителю физики лицея № 6 имени М.А. Булатова; Сергею Белкину - председателю комитета образования Курска.

Еще 14 педагогов были отмечены Почетными грамотами.