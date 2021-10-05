В Курске экотакси собирает электрохлам

Сдать технику можно 24 октября и 20 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 октября и 20 ноября куряне смогут сдать отслужившую технику на переработку. Волонтеры будут принимать пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, компьютерные мониторы, провода, системные блоки, принтеры и другую бытовую и офисную технику, а также электронику: телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое.

24 октября технику можно будет сдать по следующим адресам:

10:00 -10:20 - у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А)

10:30 – 10:50 - парковка у детской площадки (пр. Клыкова, 62)

11:00 – 11:20 - парковка ТЦ «Бумеранг"» ( ул.Студенческая, 20А)

11:40 – 12:00 – площадка напротив ТЮЗа (пер. Блинова, 2А)

12:10 – 12:30 - ул. Челюскинцев, 25

12:50 – 13:10 - парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии

(ул.1-я Вишнёвая, 1)

20 ноября Экотакси будет собирать электрохлам по маршруту:

10:00 – 10:20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)

10:35 – 10:55 - парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

11:10 – 11:30 - парковка магазина «Магнит» ( ул. Димитрова, 33)

11:50 – 12:10 - парковка перед Сретенской Церковью ( пр. Дериглазова, 45)

12:20 – 12:50 - парковка гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48)

31 октября Экотакси совершит обычный рейс по сбору вторсырья. Макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, бутылочный и твердый бытовой пластик, бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, стекло можно сдать по адресам:

10:00 – 10:20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)

10:35 – 10:55 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

11:10 – 11:30 - парковка магазина «Магнит» ( ул. Димитрова, 33)

11:50 – 12:10 - парковка перед Сретенской Церковью ( пр.Дериглазова, 45)

12:20 – 12:50 - парковка Гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48)

Организаторы просят приносить только чистое, рассортированное по разным пакетам вторсырье.