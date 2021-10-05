Под Курском подняли останки 132 советских солдат

Работали поисковики отрядов «Курская земля», «Новое поколение» и «Курская дружина» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершены поисковые работы на массовом захоронении времен Великой Отечественной войны в поселке Горшечное. Его удалось обнаружить при прокладке водопровода в частный дом на улице Советской. Работали поисковики отрядов «Курская земля», «Новое поколение» и «Курская дружина». К ним присоединились школьники - ребята из военно-патриотического клуба «Память» Горшеченской школы им. Н.И. Жиронкина.

За время работы поисковыми отрядами подняты останки 132 советских солдат, найдены восемь медальонов, пять красноармейских книжек, личные вещи, боеприпасы. Останки еще одного солдата с медальоном были подняты с огорода местного жителя в районе Михнево. Медальоны и красноармейские книжки переданы на экспертизу.