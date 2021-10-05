До конца года в армию призовут полторы тысячи курян

Призывников ждут в военкомате Фото: из архива «КП»

Новобранцы будут служить в Западном военном округе. Часть из них пополнит учебные подразделения и сможет продолжить службу в любом городе страны.

- Все условия для работы призывных комиссий в муниципалитетах созданы. Особое внимание – проведению медкомиссий в условиях пандемии коронавируса. Пункты, где они проходят, снабжены средствами индивидуальной защиты, антисептиками; усилен контроль за проветриванием помещений и проведением влажной уборки, - рассказал председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

Призыв продлится до 31 декабря. Первая отправка к месту военной службы запланирована на 18 октября.