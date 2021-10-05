На Северо-Западе Курска снова прорвало канализацию

Планерка в мэрии началась с вопроса прорыва канализации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Традиционная планерка главы города началась 5 октября с обсуждения ситуации на проспекте Дружбы, где прорвало канализацию.

На месте побывал председатель комитета ЖКХ города Антон Бартенев. Аварийная бригада оперативно устранила засор и ликвидировала течь. Для модернизации насосной станции на проспекте Дружбы уже закуплено необходимое инженерное оборудование, сказали в мэрии. Предварительный срок его поставки - 10 октября. Выполнить строительно-монтажные работы планируется до 1 ноября.