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Происшествия5 октября 2021 17:41

На Северо-Западе Курска снова прорвало канализацию

ЧП произошло на проспекте Дружбы
Ольга ДАНИЛОВА
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Планерка в мэрии началась с вопроса прорыва канализации

Планерка в мэрии началась с вопроса прорыва канализации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Традиционная планерка главы города началась 5 октября с обсуждения ситуации на проспекте Дружбы, где прорвало канализацию.

На месте побывал председатель комитета ЖКХ города Антон Бартенев. Аварийная бригада оперативно устранила засор и ликвидировала течь. Для модернизации насосной станции на проспекте Дружбы уже закуплено необходимое инженерное оборудование, сказали в мэрии. Предварительный срок его поставки - 10 октября. Выполнить строительно-монтажные работы планируется до 1 ноября.