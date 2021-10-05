Курян задержали за кражу светильников от уличных фонарей

На парней завели дело Фото: Из архива КП.

Во время ночного патрулирования улиц сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Курчатовский» заметили подозрительных людей.

Двое мужчин в руках несли плафоны и светильники от уличных фонарей. Полицейские попытались выяснить, откуда у молодых людей эти предметы. Однако вразумительного ответа не последовало. Тогда помощь полиции оказали случайные прохожие, которые объяснили, что эти двое били по фонарям. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что запчасти уличного освещения сняли со здания школы искусств и фонаря остановочного комплекса.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 21-летнего и 23-летнего жителей города атомщиков года. Оба были пьяны.

В ходе задержания один из хулиганов попытался оказать сопротивление и скрыться с места, но безуспешно. Нарушителей общественного порядка доставили в отдел. На них составили протоколы. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение, повреждение имущества).