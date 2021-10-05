Под Курском женщину сбила иномарка, а затем - грузовик

Пешехода сбили дважды Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 4 октября примерно в 20:24 на 12-м километре автодороги "Крым - Иванино" Октябрьского района.

- 43-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Камри, ехал со стороны Курчатова в сторону Курска. По пути он сбил женщину, которая переходила проезжую часть автодороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. После этого на женщину наехал грузовой автомобиль с прицепом, под управлением неустановленного водителя. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте, - сообщили в ГИБДД региона.