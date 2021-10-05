231 случай коронавируса выявили в Курской области за последние сутки

На сегодняшний день скончались 1477 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперштаба на 5 октября, в Курской области всего зарегистрировано 58745 (+231) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1857 человек, на ИВЛ – 144 (6 – инвазивная, 138 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 1477 человек (+5; мужчины 64, 72, 73 года, женщины 71, 80 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:
г. Курск +146
г. Железногорск +32
Глушковский +21
Суджанский +7
Курский +4
Солнцевский +4
Октябрьский +3
Советский +3
Горшеченский +2
Фатежский +2
г. Щигры +2
Большесолдатский +1
Дмитриевский +1
Курчатовский +1
Поныровский +1
Черемисиновский +1.