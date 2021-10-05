231 случай коронавируса выявили в Курской области за последние сутки

На сегодняшний день скончались 1477 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на 5 октября, в Курской области всего зарегистрировано 58745 (+231) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1857 человек, на ИВЛ – 144 (6 – инвазивная, 138 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1477 человек (+5; мужчины 64, 72, 73 года, женщины 71, 80 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:

г. Курск +146

г. Железногорск +32

Глушковский +21

Суджанский +7

Курский +4

Солнцевский +4

Октябрьский +3

Советский +3

Горшеченский +2

Фатежский +2

г. Щигры +2

Большесолдатский +1

Дмитриевский +1

Курчатовский +1

Поныровский +1

Черемисиновский +1.