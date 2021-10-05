Три курских педагога получат премию в размере 200 тысяч рублей

Премия присуждается по результатам оценки конкурсных материалов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские педагоги получат ко Дню учителя от Минпросвещения России премию в размере 200 тысяч рублей. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности проводится среди учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Премия присуждается по результатам оценки конкурсных материалов сначала номинационным экспертным жюри и конкурсной комиссией на уровне региона, а затем – жюри всероссийского этапа. Конкурс ежегодно проводится в рамках национального проекта «Образование».

В числе награжденных учитель истории школы № 59 Марина Валерьевна Падогова, учитель начальных классов школы № 59 Тамара Николаевна Чернова, учитель русского языка и литературы гимназии № 4 Кристина Леонидовна Самсонова.