В Курске нашли артснаряд

Звонок поступил в МЧС утром 4 октября Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

4 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны на улице Верхняя Рябиновая в Курске, сообщили в МЧС региона.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен артснаряд 88 мм. Он вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.