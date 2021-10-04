В Курске тепло отключат в 160 многоэтажках

В Курске стартовал сезон ремонтов Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 октября 160 домов в Курске отключат от тепла. Отопления и горячей воды здесь не будет с шести утра и до восьми часов вечера.

- На улице Студенческой во время работ на теплотрассе обнаружили изношенность подающего трубопровода, - сообщили в "Квадре".

Тепла не будет на восьми улицах:

- на проспекте Вячеслава Клыкова - дома №№ 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87,

- на проспекте Хрущева - дома №№ 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, 4, 4а, 6, 10,

- на Майском бульваре - дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24,

- на улице Студенческой - дома №№, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,

- на улице Косухина - дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

- на улице Мыльникова - дома №№ 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 1, 8, 8а, 9, 9а,

- на улице 50 лет Октября - дома №№ 96, 96а,

- на Бойцов 9-й дивизии №185.