В Курске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек

Огонь вспыхнул в бытовом помещении Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 13:39 4 октября в оперативную дежурную ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме на улице Гагарина в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ № 6, 12, 20 Курска, ДСПТ, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 13:41 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 13:58, ликвидировано в 14:03, сообщили в МЧС.

В результате пожара на четвертом этаже пятиэтажки огнем повреждена мебель и вещи б/у в бытовом помещении. Пожарные спасли восемь человек (из них двое детей). Эвакуировано 20 человек. Пострадала 72-летняя женщина, она доставлена в больницу.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.