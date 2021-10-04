18-летнего курянина задержали за серию автокраж

ЧП произошло на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратился житель микрорайона КЗТЗ Курска с заявлением, что неизвестные сняли с его ВАЗа, припаркованного во дворе, колеса на литых дисках. Оперативники за несколько дней установили, что к краже могут быть причастны двое курян 21 года и 18 лет. В рамках проведенных обысков ВАЗовские колеса у них изъяли. Их они собирались продать, но не успели до своего задержания. Оба сознались в краже.

Однако в ходе дальнейшей работы были собраны доказательства, что 18-летний молодой человек причастен к ряду аналогичных краж, совершенных с 2019 года. Уже имеется информация о четырех преступлениях. Каждый раз он выбирал автомобили без сигнализаций в укромных местах вдали от камер наблюдения. Похищал колеса и аккумуляторы. Сам подрабатывал в автомастерских и знал с технической стороны, как это сделать.

Уголовные дела по ранее совершенным кражах возобновлены, решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия. Также работа по выяснению его причастности к другим преступлениям будет продолжена, сказали в полиции.