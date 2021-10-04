Под Курском трое пенсионеров-грибников потерялись в лесу

Пожилые люди всю ночь провели в чаще Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трое жителей Дмитриевского района найдены после того, как заблудились в лесу.

- 83-летние мужчина и женщина вместе со знакомой 67 лет пошли в лес за грибами, но не смогли самостоятельно выйти из лесной чащи. Ближе к ночи они по телефону сообщили, что не понимают, где находятся. На поиски незамедлительно подняли личный состав районного отдела полиции. По периметру предполагаемой территории поиска расставили служебный транспорт полиции с включенными сиренами. На этот звук ближе к утру трое пропавших вышли. Их здоровью ничего не угрожает, - рассказали в полиции.