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Происшествия4 октября 2021 20:17

Под Курском трое пенсионеров-грибников потерялись в лесу

К утру 83-летние мужчина и женщина вместе со знакомой 67 лет вышли на звук полицейских сирен
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожилые люди всю ночь провели в чаще

Пожилые люди всю ночь провели в чаще

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трое жителей Дмитриевского района найдены после того, как заблудились в лесу.

- 83-летние мужчина и женщина вместе со знакомой 67 лет пошли в лес за грибами, но не смогли самостоятельно выйти из лесной чащи. Ближе к ночи они по телефону сообщили, что не понимают, где находятся. На поиски незамедлительно подняли личный состав районного отдела полиции. По периметру предполагаемой территории поиска расставили служебный транспорт полиции с включенными сиренами. На этот звук ближе к утру трое пропавших вышли. Их здоровью ничего не угрожает, - рассказали в полиции.