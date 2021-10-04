Куряин до смерти забил свою знакомую

Трагедия произошла в деревне Волобуево Фото: Из архива КП.

СК передал в суд уголовное дело против 48-летнего жителя Курска. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 февраля 2021 года. Между пьяным обвиняемым и его 51-летней знакомой в доме, расположенном в деревне Волобуево Курского района, произошел конфликт.

- Мужчина не менее трех раз ударил кулаком в грудь свою знакомую, от чего женщина скончалась на месте, - рассказали в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.