Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 20:10

Куряин до смерти забил свою знакомую

Дело передано в суд
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трагедия произошла в деревне Волобуево

Трагедия произошла в деревне Волобуево

Фото: Из архива КП.

СК передал в суд уголовное дело против 48-летнего жителя Курска. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 февраля 2021 года. Между пьяным обвиняемым и его 51-летней знакомой в доме, расположенном в деревне Волобуево Курского района, произошел конфликт.

- Мужчина не менее трех раз ударил кулаком в грудь свою знакомую, от чего женщина скончалась на месте, - рассказали в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.