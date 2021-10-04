В Курске провеяют факт ненадлежащего оказания медпомощи 11-летнему мальчику

Проверку ведет СК Фото: предоставлено пресс-службой

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летнему мальчику медицинскими работниками одной из больниц Курска, сообщили в СК региона.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Центральному административному округу Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организована проверка. По итогам будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.