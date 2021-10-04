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Происшествия4 октября 2021 20:03

В Курске провеяют факт ненадлежащего оказания медпомощи 11-летнему мальчику

ЧП произошло в одной из больниц
Ольга ДАНИЛОВА
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Проверку ведет СК

Проверку ведет СК

Фото: предоставлено пресс-службой

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летнему мальчику медицинскими работниками одной из больниц Курска, сообщили в СК региона.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Центральному административному округу Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организована проверка. По итогам будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.