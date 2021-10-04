Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 19:06

Куряне могут оформить выплаты на детей до 1 ноября

Подача заявлений доступна через портал Госуслуг
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выплата положена на детей от шести до 18 лет

Выплата положена на детей от шести до 18 лет

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На начало октября в области обработано 111 484 заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, приняты решения о ее назначении в отношении 147 491 ребенка. В банки перечислено более 1 млрд 470 млн рублей.

Большинство родителей получили выплату в начале августа на основании автоматически сформированного заявления на Портале госуслуг. На счета получателей зачисление единовременной выплаты производится кредитными организациями ежедневно начиная со 2 августа 2021 года, сообщили в администрации региона.

Разовая выплата 10 тысяч рублей положена родителям, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого ребенка в семье, которому шесть лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года и 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года. Также выплату можно получить на ребенка-инвалида от 18 до 23 лет, обучающегося по основным общеобразовательным программам.

Те, кто еще не оформил выплату, могут сделать это до 1 ноября, подав соответствующее заявление на Портале госуслуг или лично в территориальных учреждениях Пенсионного фонда РФ. Записаться на прием предварительно можно на официальном сайте ПФР.