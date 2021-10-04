Куряне могут оформить выплаты на детей до 1 ноября

Выплата положена на детей от шести до 18 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

На начало октября в области обработано 111 484 заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, приняты решения о ее назначении в отношении 147 491 ребенка. В банки перечислено более 1 млрд 470 млн рублей.

Большинство родителей получили выплату в начале августа на основании автоматически сформированного заявления на Портале госуслуг. На счета получателей зачисление единовременной выплаты производится кредитными организациями ежедневно начиная со 2 августа 2021 года, сообщили в администрации региона.

Разовая выплата 10 тысяч рублей положена родителям, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого ребенка в семье, которому шесть лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года и 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года. Также выплату можно получить на ребенка-инвалида от 18 до 23 лет, обучающегося по основным общеобразовательным программам.

Те, кто еще не оформил выплату, могут сделать это до 1 ноября, подав соответствующее заявление на Портале госуслуг или лично в территориальных учреждениях Пенсионного фонда РФ. Записаться на прием предварительно можно на официальном сайте ПФР.