В Курске пройдет форум креативных индустрий «ЦЕХ»

Мероприятие планируют провести 21 и 22 октября
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Дизайн, архитектура и урбанистика, музыка, мода, визуальное искусство, наука и инновации, маркетинг, новые медиа, компьютерные игры - все эти направления объединят на форуме креативных индустрий «ЦЕХ».
За два дня известные представители индустрий обсудят важные вопросы и пути их решения:
-как выстроить отношения власти и профессионального сообщества в вопросах благоустройства городской среды;
-как начать работать дизайнером;
-что нужно локальному модному бренду для продвижения;
-как наладить экспорт музыкальной культуры из региона на федеральный уровень;
- почему наука - важнейший сегмент креативной экономики;
- как монетизировать креативные индустрии;
-где учиться делать новые медиа;
-какие перспективы у киберспорта в регионе.
Мероприятие планируют провести 21 и 22 октября в кластере «ПОТОК».
Подробности будут в группе: https://vk.com/potokcc.