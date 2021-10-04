В Курске пройдет форум креативных индустрий «ЦЕХ»

Мероприятие планируют провести 21 и 22 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дизайн, архитектура и урбанистика, музыка, мода, визуальное искусство, наука и инновации, маркетинг, новые медиа, компьютерные игры - все эти направления объединят на форуме креативных индустрий «ЦЕХ».

За два дня известные представители индустрий обсудят важные вопросы и пути их решения:

-как выстроить отношения власти и профессионального сообщества в вопросах благоустройства городской среды;

-как начать работать дизайнером;

-что нужно локальному модному бренду для продвижения;

-как наладить экспорт музыкальной культуры из региона на федеральный уровень;

- почему наука - важнейший сегмент креативной экономики;

- как монетизировать креативные индустрии;

-где учиться делать новые медиа;

-какие перспективы у киберспорта в регионе.

Мероприятие планируют провести 21 и 22 октября в кластере «ПОТОК».

Подробности будут в группе: https://vk.com/potokcc.