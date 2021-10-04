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Происшествия4 октября 2021 18:53

В Курскую область попала продукция с предприятия, где обнаружена африканская чума свиней

Партия была поставлена из Белгородского региона
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе принимают все необходимые меры

В регионе принимают все необходимые меры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники регионального управления ветеринарии принимают меры по недопущению возникновения африканской чумы свиней в регионе.

На одно из предприятий Курского района поступила продукция от ООО «Возрождение» Белгородской области, где впоследствии был обнаружен вирус АЧС. Специалисты ветеринарной службы незамедлительно отобрали пробы материала и отправили на исследование в лабораторию. Получен отрицательный результат.

Эпизоотическая обстановка в Курской области остается благополучной, заверили в обладминистрации.