В курскую облбольницу поступил новый гематологический анализатор

Производительность аппарата – до 70 образцов в час Фото: Из архива КП.

В Курскую областную клиническую больницу поступил новый гематологический анализатор для клинико-диагностической лаборатории. Оборудование поступило в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области». Его стоимость составляет около 2,5 млн рублей.

С помощью гематологического анализатора можно получить все виды исследований биохимии и общего анализа крови. Причем система позволяет из меньшего объема биологического материала получить больше результатов и исследований.

- Аппарат работает в автоматическом режиме. Он самостоятельно вычисляет лейкоформулу, это ускоряет время получения результатов. Производительность – до 70 образцов в час, – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Елена Гридасова.

Медперсонал лаборатории прошел обучение – выполнено около 2000 пробных исследований. В ближайшее время анализатор приступит к работе, сказали в обладминистрации.