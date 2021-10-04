Курянин перевел мошенникам почти миллион рублей

Полицейские призывают курян с осторожностью относиться к предложениям быстрого заработка Фото: Светлана ВОЛКОВА

55-летний мужчина заинтересовался рекламой, обещавшей крупные дивиденды от вкладов в биржевые акции и участии в инвестиционных проектах.

- Мошенники сказали ему, что помогут сделать правильный выбор в пользу быстро растущих на рынке акций. Но для начала необходимо было активировать счет и внести крупную сумму. По словам виртуальных наставников, получать прибыль можно только если суммы вложений окажутся внушительными. Так на протяжении нескольких недель мужчина верил словам неизвестных и продолжал вкладывать деньги, полученные в кредит. Затем деньги понадобились, чтобы заплатить за перевод полученной прибыли на счет, с которого деньги обналичат. Но когда сумма "вложений" составила 960 тысяч рублей, а мужчина так и не получил прибыли, он понял, что общается с преступниками, - рассказали в УМВД региона.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают курян с осторожностью относиться к предложениям быстрого заработка. Не переходить по сомнительным ссылкам из электронной почты, мессенджеров, социальных сетей, иных сообщений. Следует помнить, что за предложениями инвестирования и высокого заработка зачастую скрываются мошенники, цель которых - похитить деньги.