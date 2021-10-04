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Общество4 октября 2021 15:02

В Курской области вертолет санавиации совершил сто вылетов

Эвакуировано 99 пациентов
Яна ШЕЛЕСТ
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Количество экстренных вылетов – 94

Количество экстренных вылетов – 94

С мая этого года вертолет «Ансат» совершил сто вылетов, эвакуировано 99 пациентов, из них — 25 детей, в том числе шестеро – в возрасте до одного года. 79 вылетов было организовано в районы Курской области, 21 – за пределы региона, в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Количество экстренных вылетов – 94.

Медицинской эвакуацией транспортировали больных с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом. Доставлен также 21 пострадавший в ДТП с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни.