В Курской области вертолет санавиации совершил сто вылетов

Количество экстренных вылетов – 94

С мая этого года вертолет «Ансат» совершил сто вылетов, эвакуировано 99 пациентов, из них — 25 детей, в том числе шестеро – в возрасте до одного года. 79 вылетов было организовано в районы Курской области, 21 – за пределы региона, в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Количество экстренных вылетов – 94.

Медицинской эвакуацией транспортировали больных с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом. Доставлен также 21 пострадавший в ДТП с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни.