В Курскую область поступила крупная партия коронавирусной вакцины

Первым компонентом вакцины в области привито 403 023 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Продолжаются поставки в Курскую область вакцины от коронавируса: очередные партии «Спутника V» в размере 40 600 доз и «Спутника Лайт» в размере 6 600 доз, также поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона» - 10 530 доз.

Вакцину распределяют между прививочными пунктами. Прививать поступившей вакциной «ЭпиВакКорона» будут записавшихся на очередь и по медицинским показаниям.

Всего регион получил 579 891 комплект, из них 471 567 «Спутника V», 87 804 «Спутника Лайт», 16 800 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 403 023 человека; это 56,6% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 385 833 курянина.