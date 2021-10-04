На Курской АЭС прошли учения

В тренировке приняли участие 200 человек и 25 единиц техники

На Курской АЭС прошла тренировка. Специалисты служб и специалисты станции отработали совместные действия в ходе тушения условного пожара в турбинном цехе первой очереди атомной станции. В тренировке приняли участие 200 человек и 25 единиц техники.

«Мы проводим такие учения ежегодно, при этом каждый раз выбираем новые объекты станции, чтобы совершенствовать свои навыки и успешно применять их в случае необходимости», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Александр Мезенцев.

Во время учений энергоблоки Курской АЭС работали в штатном режиме. Никаких вмешательств в их работу не предусматривалось и не производилось.