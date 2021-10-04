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Происшествия4 октября 2021 12:21

Под Курском из-за замыкания в холодильнике сгорела кухня

Пожар произошел в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике

Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике

3 октября в ЕДДС Касторенского района поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме на улице Мичурина в поселке Олымский. На место ЧП выехали местные пожарные.

Пожар оперативно потушили. В доме полностью сгорела кухня площадью 20 квадратов, огонь повредил потолочное перекрытие.

Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике. В группе риска собственник жилого дома не состоял. Проводится доследственная проверка.