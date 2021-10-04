Под Курском из-за замыкания в холодильнике сгорела кухня

Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике

3 октября в ЕДДС Касторенского района поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме на улице Мичурина в поселке Олымский. На место ЧП выехали местные пожарные.

Пожар оперативно потушили. В доме полностью сгорела кухня площадью 20 квадратов, огонь повредил потолочное перекрытие.

Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике. В группе риска собственник жилого дома не состоял. Проводится доследственная проверка.