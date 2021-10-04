Под Курском в гараже сгорела «Нива»

В результате ЧП автомобиль «Нива» сгорел полностью

3 октября в 21:48 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в гараже в деревне Воробьевка Усланского сельсовета Обоянского района. На место ЧП выехали пожарные 35-й пожарно-спасательной части.

Возгорание оперативно потушили. В результате ЧП автомобиль «Нива» сгорел полностью, огонь повредил кровлю гаража и частично кровлю рядом расположенного сарая.

При пожаре никто не пострадал. Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки в автомобиле.