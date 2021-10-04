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Здоровье4 октября 2021 10:14

За сутки ковид унес жизни еще четырех курян

Скончались три женщины и один мужчина
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего с начала пандемии в Курской области от коронавируса погибли 1472 человека

Всего с начала пандемии в Курской области от коронавируса погибли 1472 человека

Фото: Из архива "КП"

За сутки ковид унес жизни еще четырех курян, сообщили в оперштабе. Скончались три женщины - 66, 71, 84 года и один мужчина – 83 года. Всего с начала пандемии в Курской области от коронавируса погибли 1472 человека.

По данным оперштаба на 4 октября, в Курской области всего зарегистрировано 58514 (+225) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1880 человек, на ИВЛ – 133 (4 – инвазивная, 129 – неинвазивная).