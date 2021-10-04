За сутки коронавирусом заболели 225 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1880 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперштаба на 4 октября, в Курской области всего зарегистрировано 58514 (+225) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1880 человек, на ИВЛ – 133 (4 – инвазивная, 129 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 1472 человека (+4; мужчина 83 года, женщины 66, 71, 84 года), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:
г. Курск +123
г. Железногорск +28
г. Щигры +12
Мантуровский +9
Солнцевский +9
г. Льгов +8
Золотухинский +5
Суджанский +5
Глушковский +4
г. Обоянь +3
Тимский +3
Черемисиновский +3
Беловский +2
Медвенский +2
Обоянский +2
Большесолдатский +1
Горшеченский +1
Конышевский +1
Курский +1
Льговский +1
Советский +1
Щигровский +1.