За сутки коронавирусом заболели 225 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1880 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на 4 октября, в Курской области всего зарегистрировано 58514 (+225) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1880 человек, на ИВЛ – 133 (4 – инвазивная, 129 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1472 человека (+4; мужчина 83 года, женщины 66, 71, 84 года), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:

г. Курск +123

г. Железногорск +28

г. Щигры +12

Мантуровский +9

Солнцевский +9

г. Льгов +8

Золотухинский +5

Суджанский +5

Глушковский +4

г. Обоянь +3

Тимский +3

Черемисиновский +3

Беловский +2

Медвенский +2

Обоянский +2

Большесолдатский +1

Горшеченский +1

Конышевский +1

Курский +1

Льговский +1

Советский +1

Щигровский +1.