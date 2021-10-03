Еще шесть курян скончались от коронавируса

Еще шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Курской области. Как сообщили в региональном оперштабе 3 октября, умерли шесть человек: мужчина 48 лет, а также женщины 64, 67, 71, 82, 84 лет. Количество летальных случаев увеличилось до 1468. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего в регионе зарегистрировали 58289 подтвержденных случаев коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1855 человек, на ИВЛ – 136. Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 402 833 человека, вторым - 385 714.