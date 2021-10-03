За сутки в Курской области коронавирус нашли у 223 человек

По данным оперштаба на 3 октября, в Курской области заразились коронавирусом еще 223 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 137, Тимский район - 16, Курский - 14, Октябрьский - девять, Кореневский и Мантуровский - по восемь, Касторенский - семь, Горшеченский - пять, Рыльск - четыре, Глушковский, Конышевский и Рыльский - по три, Золотухинский и Черемисиновский - по два, Льговский район и Щигры - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 58289 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1855 человек, на ИВЛ – 136 (7 – инвазивная, 129 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1468 пациентов, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 402 833 человека, вторым - 385 714.