По Курску вновь пройдет экотакси

Мусор перед сдачей нужно отсортировать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волонтеры ЭкоКурска подвели итоги сентября: Экотакси проехалось по двум маршрутам и по четырем дополнительным отдельным точкам, собрало и отправило на переработку почти 800 кило вторсырья.

В октябре Экотакси снова проедет дважды.

Первый маршрут - 3 октября. Его расписание:

10.00 -10.20 - ул. Малышева, 2/23А (точка у входа в к-тр "Ассоль")

10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

11.00 - 11.20 - ул.Студенческая, 20А (парковка ТЦ "Бумеранг")

11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

Первая остановка 3 октября - на улице Малышева Фото: Светлана ВОЛКОВА

12.50 - 13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Второй маршрут Экотакси - 31 октября. Его расписание:

10.00 - 10.20 - проспект Кулакова, 20 (парковка ТЦ "Кристалл")

10.35 - 10.55 – территория между домами №№ 67 и 69Б на улице Дзержинского (парковка справа от ТЦ "Куряночка")

11.10 - 11.30 - улица Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

11.50 - 12.10 - проспект А. Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

12.20 - 12.50 - проспект Победы, 48 (парковка гипермаркета "Европа-29")

Готовьте чистое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье - волонтеры примут его.